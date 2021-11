Steven Van Gucht: «Le risque de fermer les école reste d’actualité»

Mercredi, le Comité de consultation a décidé, en raison de la situation précaire de l’épidémie, d'étendre l'obligation du masque aux enfants de 10 ans et plus. Le secteur de l’éducation, en revanche, est laissé aux mains des Communautés. "Le risque de fermeture d'écoles demeure donc", a déclaré M. Van Gucht à VTM. "Dans l'enseignement primaire, il y a maintenant beaucoup d'infections et on ne fait pas grand-chose pour y remédier. Nous ne testons que les enfants malades et s'il y en a quatre dans la classe, la classe est fermée. Alors vous êtes en retard sur les faits. Ensuite, il y a plus d'enfants qui peuvent transmettre le virus.