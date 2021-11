Le basket belge oscille entre crainte et pragmatisme

À la Ligue de basket belge, on n’avouait aucune anxiété dans l’attente des décisions du Codeco… « On n’avait pas d’autres infos fiables que la presse, mais on a appris à s’adapter depuis deux ans plutôt que de se projeter inutilement », résume le directeur général Wim Van de Keere. « Alors pas de panique : on reste serein et pragmatique. » En espérant que l’ajout du port du masque à la présentation du Covid Safe Ticket, l’option pressentie et confirmée pour les sports en salle qui accueillent du public, ne refroidisse pas le regain d’enthousiasme perceptible ces dernières semaines après un début de saison très terne.