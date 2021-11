Codeco et boîtes de nuit: «Cela revient à nous refermer»

Non, les boîtes de nuit ne vont pas devoir refermer, un mois et demi après leur sortie d’un an et demi de coma. Mais les voilà confrontées à un rude choix. Le Comité de concertation de ce mercredi leur impose en effet, dès ce vendredi à minuit, de faire porter le masque à leur clientèle. Ou, si elles ne veulent pas de fêtards masqués, d’obliger ces clients à présenter à l’entrée non seulement leur Covid Safe Ticket mais aussi d’effectuer un autotest rapide sur place.