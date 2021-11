Port du masque: Frank Vandenbroucke pointe les écoles francophones du doigt

Les Communautés sont libres d’aller plus loin, d’imposer le masque dans les classes, par tranche d’âge ou par année d’études. « Le risque de fermeture d’écoles demeure donc », a déclaré M. Van Gucht à VTM. « Dans l’enseignement primaire, il y a maintenant beaucoup d’infections et on ne fait pas grand-chose pour y remédier. Nous ne testons que les enfants malades et s’il y en a quatre dans la classe, la classe est fermée. Alors vous êtes en retard sur les faits. Ensuite, il y a plus d’enfants qui peuvent transmettre le virus.

Dans « De Afspraak » sur la VRT, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke n’a pas hésité à pointer les politiques francophone. « En Belgique francophone, le débat est malheureusement dominé par des personnes qui pensent qu’il vaut mieux que les enfants soient constamment en quarantaine », a-t-il déclaré. À lire aussi Coronavirus dans les écoles: «La gravité de la maladie n’augmente pas malgré les contaminations»