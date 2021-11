Rallye de Monza: Thierry Neuville espère terminer la saison par une victoire Le Belge entamera ce vendredi le dernier rallye de sa saison.

Photo News

Par Belga Publié le 17/11/2021 à 21:46 Temps de lecture: 3 min

Thierry Neuville aimerait bien terminer la saison du Championnat du monde WRC par une victoire au rallye de Monza, qui débute vendredi. L’an passé, le Saint-Vithois avait abandonné. La reconnaissance bat encore son plein, mais Neuville apprécie ce qu’il a déjà vu. « Les spéciales semblent meilleures que l’an passé », a confié le pilote Hyundai mercredi. « L’organisateur a fait du bon travail. Jeudi, nous poursuivrons la reconnaissance. Les conditions météo auront leur influence. Un temps stable et sec est prévu, mais les nuits seront froides. Il peut y avoir du brouillard dans les montagnes et les routes peuvent être humides à l’aube. Ce seront des conditions exigeantes. Pour gagner ce rallye, tout devra bien se mettre en place. J’ai le sentiment que ce sera encore plus le cas ici qu’au rallye d’Espagne, que nous avons gagné récemment. »

Neuville a tiré un premier bilan de cette saison qui s’achève. « Je suis très content des prestations que nous avons accomplies et moins satisfaits du résultat final », a résumé le Belge. « J’ai la sensation que j’ai eu plus le contrôle cette année, que j’ai presque toujours trouvé un bon rythme. Avec Martijn Wydaeghe (son copilote, ndlr), avec qui je collaborerai aussi l’année prochaine, nous étions très constants. Nous sommes souvent montés sur le podium et avons gagné deux courses jusqu’ici. Mais il y a aussi eu des moments où nous étions moins chanceux, comme au Kenya, au Portugal et aussi en Grèce. Sans ces abandons techniques, le résultat final aurait été meilleur. Nous n’avons pas toujours tout eu entre nos mains. Mais c’est comme ça. » Le rallye de Monza sera aussi le dernier avec les bolides actuels. En 2022, le WRC se mettra à l’hybride. « Ce sera la dernière course avec cette WRC, c’est la fin d’une ère », a commenté Neuville. « En fait, je n’ai pas encore eu le temps d’y réfléchir vraiment. Cette course va être spéciale. J’ai passé cinq années fantastiques avec cette voiture. J’ai beaucoup apprécié et j’en garde de bons souvenirs. » Neuville et son équipe multiplient les tests en ce moment. « Le travail des membres de Hyundai est impressionnant. Grâce à leurs efforts, nous avons déjà bien avancé en vue de la saison prochaine. Nous avons fait de grands progrès à court terme. »