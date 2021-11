Télétravail: la colère des patrons

Nous sommes totalement surpris et choqués par les mesures prises vis-à-vis des entreprises ! » Olivier De Wasseige n’y va pas quatre chemins. Pour l’administrateur délégué de l’UWE (Union wallonne des entreprises), le retour du télétravail obligatoire (là où c’est possible) est incompréhensible. Et pourtant, le sort de cette mesure semblait déjà plié avant même la réunion de mercredi après-midi. Le Codeco devait juste encore trancher le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs devraient œuvrer de chez eux. Trois ? Quatre ? C’est finalement un compromis qui a été trouvé : quatre jours en distanciel jusqu’au 12 décembre, puis trois jours. « C’est une horreur », juge Pierre-Frédéric Nyst, le président de l’UCM (Union des classes moyennes). « On a quatre jours, puis trois jours, c’est encore un système de yo-yo et d’absence de règles claires ».