Nathan Clumeck: «Il faut avoir le courage politique d’imposer le vaccin»

On répète ce qui a déjà été fait précédemment. L’avenir dira si les mesures sont suffisantes. » C’est dubitatif que le professeur en maladies infectieuse de l’ULB Nathan Clumeck a accueilli ce mercredi soir les mesures annoncées par le Codeco afin de faire chuter les contaminations au covid 19.

« Pour être efficaces, il faudra que ces mesures soient appliquées », poursuit l’expert. « Or, imposer au monde de la nuit le pass sanitaire et un test PCR ou le port du masque n’est pas réalisable. D’ailleurs, j’entends déjà que c’est très mal perçu et que ça ne sera pas appliqué partout. Quant au télétravail, les réactions négatives sont déjà nombreuses aussi. Ça couvre des réalités très différentes. Dans certains cas, c’est extrêmement difficile à appliquer. »