Le médiatique Olivier Slosse en pole position pour diriger la zone de police de Bruxelles-Nord

Depuis le départ de Frédéric Dauphin, la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere), l’une des plus importantes du pays (avec pratiquement 200.000 citoyens, tout de même), devait se contenter d’un commandement intérimaire. Cela ne sera bientôt plus le cas. En effet, apprend Le Soir, une réunion du conseil de police zonal a bien été programmée pour le 23 novembre prochain. Le point « Proposition de désignation du chef de corps » a ainsi été inscrit à l’ordre du jour du rendez-vous pour discussion et vote à huis clos. En dessous de l’intitulé, on retrouve les noms des deux candidats en lice pour le poste, à savoir celui de Benoît Blanpain, actuel directeur des opérations de la zone, et celui d’Oliver Slosse, à ce jour toujours porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.