Comité de concertation: un compromis mais deux visions sanitaires pour l’école

A quelle sauce allait être mangée l’école ? Nombreux étaient les acteurs de l’enseignement (pouvoirs organisateurs, directions, syndicats…) à attendre avec inquiétude les décisions du Comité de concertation (Codeco). Il fallait surtout, pour l’école francophone, éviter « l’impensable » : un masque pour tous dès la 5e ou la 6e primaire. De ce côté de la frontière linguistique on ne doutait pas de la parole des politiques francophones qui avaient déclamé leur opposition à la mesure. Par contre, on se méfiait du lobby flamand sur le sujet, et de celui de scientifiques acquis à cette cause.