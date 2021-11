Le masque: 5 erreurs à ne pas commettre (vidéo)

Le port du masque est renforcé. Une obligation assez large à l’intérieur et lors d’événements à l’extérieur, dès 10 ans. Il est désormais requis dans tous les lieux fermés, les transports, et aussi pour les lieux soumis au CST (dans l’Horeca, sauf pour les personnes assises à table). Les enfants sont également concernés : l’âge de port obligatoire du masque passe de 12 à 10 ans, mais pas à l’école. Les Communautés sont toutefois libres d’aller plus loin, d’imposer le masque dans les classes, par tranche d’âge ou par année d’études. A elles de décider. Le masque est requis aussi dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres.

Voici les erreurs à ne pas commettre afin de porter son masque correctement :