Comité de concertation: un gigantesque pari

Alors que les chiffres explosent, que les gens sont dans le doute et divisés, c’est une batterie de mesures sans vraie vision ou perspective, sans efficacité garantie, résultat d’un méga marchandage politique, qui sont annoncées.

Un pari. Un gigantesque pari. Les chiffres explosent mais on va garder tout ouvert – écoles, lieux de nuit, commerces, marchés de Noël, voyages – en espérant que quatre jours de télétravail par semaine, une troisième injection très progressive du vaccin et le masque en tout lieu, tout le temps et à toute heure vont faire le job.

On fait même l’imprudence de s’engager à trois semaines en laissant entrevoir la possibilité de revenir alors à trois jours de télétravail par semaine. Quelle prise de risque inutile alors que tout, depuis des mois , démontre qu’il ne faut jamais s’engager à quoi que ce soit de définitif dans cette pandémie, ne jamais fêter « le retour du royaume de la liberté », ne jamais conclure à la fin du masque au restaurant, etc. : le covid nous fait toujours mentir.