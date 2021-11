Déception pour Elise Mertens, battue en finale du double du Masters

La paire belgo-taiwainaise, tête de série N.3, s’est inclinée 3-6; 4-6 face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1, en finale des WTA Finals.

Elise Mertens (WTA 4 en double), associée à la Taïwanaise Su-wei Hsieh (WTA 1), a été battue en finale du Masters de double, mercredi à Guadalajara au Mexique. La paire belgo-taiwainaise, tête de série N.3, s’est inclinée 3-6; 4-6 face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1, en finale des WTA Finals, épreuve de clôture de la saison qui rassemble les meilleures joueuses de l’année et qui est dotée de 5 millions de dollars.

À lire aussi Roger Federer: «Tout donner pour revenir, c’est aussi ma manière de remercier mes fans»

Elise Mertens, 25 ans, et Su-wei Hsieh, 35 ans, ont remporté Wimbledon et Indian Wells cette saison pour la première année de leur collaboration. Elise Mertens de son côté a rajouté deux succès en 2021 à l’Open d’Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, son ancienne partenaire et à Istanbul (WTA 250) avec la Russe Veronika Kudermetova.