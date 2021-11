La moitié des vaccinés favorables au renforcement des mesures

Le renforcement des mesures par le Comité de concertation (Codeco) mercredi était attendu par la population qui globalement n’était pas contre ce tour de vis, selon un dernier rapport du groupe d’experts Psychologie et Corona, cité dans Sudinfo, La Libre Belgique et La Dernière Heure jeudi.

La ventilation et le télétravail sont les mesures les plus facilement acceptées. 81 % des personnes vaccinées et 61 % des non-vaccinés sont favorables à un meilleur contrôle de la ventilation au travail, à l’école, à l’hôpital ? Tandis que 61 % des vaccinés et 36 % des non-vaccinés sont favorables au télétravail, selon les chiffres cités dans Sudinfo. Ces deux mesures sont les moins contraignantes.