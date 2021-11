«Un pari», «le minimum», «sauver les fêtes»…: le Comité de concertation vu par la presse

Un nouveau Comité de concertation s’est réuni mercredi pour prendre une série de mesures pour lutter contre la 4e vague du coronavirus dans notre pays. Plusieurs mesures ont été annoncées, cependant, aucun secteur ne va fermer. Aujourd’hui, en Une de la presse, les différents quotidiens commentent la situation.

Dans Le Soir, un mot, répété trois fois sur la Une : masque, masque, masque. Dans son éditorial, Béatrice Delvaux évoque un gigantesque pari. « Et, donc, en ce moment si désespérant de la quatrième vague, qu’avons-nous ? L’impression désagréable que plus personne ne sait très bien ce qu’il faut faire, ce qui marche ou pas et un tutti frutti de mesures qui ouvrent la porte aux caricatures et au relevé des incohérences. » Un manque de vision que, aujourd’hui, personne n’a en Europe, pointe encore votre quotidien.