La story Instagram d’Eden Hazard qui devrait ravir les fans du Real Madrid

Opération séduction pour Eden ? On le sait, le goût du flop « Hazard au Real » se fait de plus en plus prononcé à mesure que les mois défilent dans la capitale espagnole. Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti, son coach à Madrid, n’a pas manqué de confirmer face à la presse son choix délibéré de laisser le Brainois sur le banc. Depuis lors, une question s’impose avec insistance : « Eden Hazard percera-t-il un jour dans le club de ses rêves ? »

Le seul (et dernier ?) espoir réside sans doute dans le fait de redoubler ses efforts à l’entraînement... et de tout faire pour que ça se sache. Hazard semble l’avoir compris et tente de rassurer ses fans. Absent lors de la dernière rencontre de qualifications pour le Mondial 2022 avec la sélection belge mardi au pays de Galles (1-1), Eden a bossé dur en salle à Madrid. Et a partagé quelques instants de son dur labeur sur ses réseaux. En cette période de doute, les fans des Merengue apprécieront sans doute la rage de vaincre lisible sur le visage de celui qui fut si souvent critiqué pour son manque de hargne à l’entraînement.