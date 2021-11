Les Racines élémentaires de Noël Godin: «Je ne m’entendais pas avec mon père… jusqu’à ce qu’il valse en prison»

Enfant de la bourgeoisie liégeoise, Noël Godin a rapidement pris la voie de l’anarchie joyeuse, en restant fidèle à ses parents qu’il aimait – une mère pieuse et un père avocat. L’entarteur rêvait de transformer sa vie en un roman d’aventures. Pari réussi !

Rarement personnalité aussi clivante aura eu l’honneur de ces « racines élémentaires ». Noël Godin, ou on l’aime, ou on le déteste. Il faut dire qu’à force d’envoyer depuis un demi-siècle des tartes à la crème sur l’ego de celles et ceux qu’il appelle les « pompeux cornichons », il était écrit qu’il ne se ferait pas que des amis. L’intelligentsia ne le porte pas près du cœur, à l’instar de Bernard-Henri Lévy, cible préférée du Gloupier, qui l’a entarté sept fois en trente ans, comme dans un bon vieux slapstick.

Des amis, pourtant, il en a plein la hotte, le joyeux Noël, de Benoît Delépine à Edouard Baer, Benoît Poelvoorde… ou, jadis, Pierre Desproges. Nous avons rencontré l’ours, en sa tanière tennoodoise.

Je ne serais pas devenu qui je suis si…