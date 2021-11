Covid long, variant delta...: voici les symptômes à surveiller

Certains patients ressentent des symptômes après avoir été malades du covid, et ce pendant plusieurs semaines ou mois. Une longue liste de symptômes a été dressée par l’OMS, selon Het Laatste Nieuws, et trois d’entre eux semblent plus fréquents que les autres.

Covid long

La recherche sur le coronavirus a montré que n’importe quelle personne, une fois atteinte de la maladie, peut développer des symptômes et des conséquences à long terme. Mais ce sont plus souvent des femmes qui doivent y faire face. Les patients sont également plus souvent d’âge moyen et se sont révélés plus symptomatiques au départ.

Selon la définition officielle, les symptômes a posteriori apparaissent trois mois après avoir été infecté par le coronavirus. Ils peuvent donc se révéler une fois le patient remis de la maladie.

Trois symptômes sont récurrents

La fatigue, les problèmes cognitifs (brouillard cérébral) et l’essoufflement sont les principaux symptômes ressentis après avoir été atteint du covid. Ceux-ci ont généralement un impact significatif sur le fonctionnement quotidien du patient.

Variant delta

Plusieurs nouveaux symptômes sont apparus lorsque le variant alpha a été supplanté par le variant delta au Royaume-Uni, il semble désormais exister une différence entre les symptômes signalés par les personnes qui ont été vaccinées et celles qui ne l’ont pas été.

Non vaccinés

Chez les personnes qui n’ont pas été vaccinées, les cinq symptômes les plus courants sont les suivants : maux de tête, maux de gorge, écoulement nasal, fièvre et toux persistante. Ceux-ci correspondent aux symptômes du variant delta, qui est devenu la souche dominante en Belgique.

Partiellement vaccinés

Pour les personnes qui ont reçu une dose de vaccin, les symptômes les plus courants sont des maux de tête, écoulement nasal, mal de gorge, des éternuements et une toux persistante. Non seulement l’ordre a changé, mais la fièvre ne figure plus dans le top 5 et a été remplacée par un nouveau symptôme : les éternuements.