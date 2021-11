Le Salon de l’Auto 2022 maintenu avec des conditions particulières

Malgré le renforcement des mesures, la hausse des contaminations en Belgique et le report de l’édition 2021, la Febiac a indiqué avoir mis en place « une politique sanitaire adaptée et claire afin de garantir la tenue de son événement, du 15 au 23 janvier prochain ».

Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle (Febiac) a annoncé poursuivre les préparatifs en vue du Salon de l’auto de Bruxelles qui se tiendra entre le 15 et le 23 janvier prochain.

Les mesures misent en place au Salon

Sans surprise, le Covid Safe Ticket sera de mise pour visiter le salon. Une réservation en ligne pour un certain créneau horaire sera mise en place. « Nous avons également décidé de mettre en place une jauge dynamique pour connaître et gérer à tout moment l’affluence dans notre exposition », détaille Pierre Lalmand, directeur du Brussels Motorshow.