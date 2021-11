Une «Brocante de l’Art» insolite à Roubaix avec une participation belge

Depuis 30 ans, Roubaix accueille une « Braderie de l’Art » hors du commun où l’art se crée devant le public à partir de matériaux spécifiques de récupération en provenance d’une trentaine d’entreprises locales. Cette année, et plus précisément les 4 et 5 décembre prochains à la « Condition publique » de la cité, pas moins de 150 créateurs internationaux sélectionnés par un jury, et dont plusieurs sont originaires de Belgique, recycleront pendant 24 heures quelque 3.000 m3 d’objets et matériaux de récupération. Ils en feront des pièces originales vendues entre 1 et 300 euros.

Ces créateurs-designers rejoignent ainsi des concepts tels que « circuits courts » ou encore « économie circulaire ». Le projet a entre-temps été exporté à Barcelone, Berlin et même à Rio de Janeiro.