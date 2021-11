Thierry Neuville avant le dernier rallye de Sébastien Ogier: «Le pilote va me manquer, pas le personnage»

Le dernier rallye de la saison WRC débute ce jeudi à Monza, au nord de Milan (Italie). Après Valentino Rossi en moto GP la semaine dernière, c’est au tour d’un autre grand champion des sports moteurs de quitter progressivement le devant de la scène, en la personne de Sébastien Ogier. Le Français brigue un huitième titre, qu’il se dispute avec Elfyn Evans.

L’occasion pour notre confrère Olivier Gaspard (RTBF) de demander à un autre pilote de renom, notre compatriote Thierry Neuville, ce qu’il pense de son grand rival : « C’est un vrai plaisir de nous mesurer à lui... On a eu de belles bagarres. » Le pilote de Saint-Vith, qui va tenter ce week-end d’entériner sa 3e position au classement a toutefois tenu à séparer l’homme de son œuvre lorsqu’il fut question de savoir si Ogier allait lui manquer : « Le personnage, non, mais le pilote, clairement. » Neuville justifie la deuxième partie de sa réponse, pas la première : « Dans un championnat, on veut avoir un maximum de superbes pilotes donc oui, il va nous manquer. Mais la relève est là. Des jeunes arrivent et seront bientôt au niveau des meilleurs, ce qui augure de belles bagarres.»