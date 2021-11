Bruxelles: il faut ériger Actiris en compagnon de choix pour les entreprises

A Bruxelles, l’un des chantiers en cours en matière de formation et d’emploi concerne les services d’Actiris. Son nom ? La « garantie solution employeurs ». Cette dernière part d’un constat : si les demandeurs d’emploi bruxellois doivent s’inscrire auprès de l’opérateur bruxellois de l’emploi, il n’en est rien pour les employeurs. Résultat : certaines offres d’emploi échappent au radar d’Actiris.

« En 2019, Actiris a reçu 35.063 offres d’emploi. Or, on sait qu’environ 100.000 contrats sont signés chaque année en région bruxelloise », précise Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi. « Cela signifie qu’Actiris ne traite pas toutes les offres d’emploi existantes et qu’un travail doit être effectué à ce niveau. L’accent a été mis avec succès sur les demandeurs d’emploi pendant des années, maintenant il doit l’être sur les employeurs ».