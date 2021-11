Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se stabilise après six séances consécutives de baisse

Ses éléments étaient quasi équitablement partagés entre hausses et baisses, Galapagos (45,77) et arGEN-X (265,50) se distinguant par des progressions de 3,8 et 2,4 pc alors qu'à l'opposé WDP (39,64) abandonnait 1,3 pc. AB InBev (52,93) remontait de 0,8 pc tandis que KBC (77,90) et Ageas (46,31) gagnaient une fraction. Solvay (107,45) était positive de 0,8 pc, UCB (103,55) cédant par contre 0,4 pc. Umicore (45,50) reculait de 0,4 pc tandis que Aperam (46,27) regagnait 0,2 pc, Colruyt (42,49) et Melexis (108,80) cédant 0,8 et 0,3 pc. Proximus (16,70) et Telenet (31,44) valaient 0,9 et 0,5 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,54) et Bpost (7,36) reculant par ailleurs de 0,4 pc. GBL (102,35) s'appréciait de 0,2 pc tandis que Ackermans (150,00) et Sofina (400,60) cédaient 0,8 et 1,1 pc.

Suite à l'annonce de la vente de sa division literie, Recticel (16,46) bondissait de 5,6 pc. Greenyard (9,38) et Shurgard (57,10) se distinguaient également par des hausses de 3,6 et 3,8 pc alors que Euronav (8,56) abandonnait 3,4 pc. Les annonces de IBA (16,56) étaient saluées par un bond de 5,3 pc tandis que Asit (0,25) et MDxHealth (0,92) reculaient de 4,9 pc, Nyxoah (19,90) de 2,2 pc.