Avec son nouveau logo, Brussels Airlines ouvre un nouveau chapitre, tourné vers l'avenir

L'entreprise a pourtant dû traverser de nombreuses turbulences ces dernières années. Dans un premier temps, elle devait être intégrée à Eurowings, filiale de Lufthansa, avant de se voir attribuer une position propre au sein du groupe aéronautique allemand. Puis ont suivi les plans de restructuration (Reboot et Reboot+) et la crise du coronavirus, qui a frappé l'ensemble du secteur aérien. Brussels Airlines a d'ailleurs dû recourir au soutien du gouvernement (290 millions d'euros) pour survivre à la crise.

Là où les syndicats et une partie du personnel, rassemblés devant le hangar où a eu lieu la présentation, critiquent le "mauvais timing" de cette opération, Brussels Airlines répond que c'est au contraire le "parfait moment pour montrer au monde que le pire est passé". "C'est un signal visible que nous regardons vers l'avenir et que Brussels Airlines a sa place au sein du groupe Lufthansa", a ainsi souligné le patron allemand.

La période de fortes turbulences semble toutefois se terminer doucement. Après des périodes où la rentabilité était loin d'être au rendez-vous, la compagnie a en effet enfin enregistré un bénéfice opérationnel au 3e trimestre 2021. Si l'hiver devrait être froid, que ce soit au niveau des températures ou des réservations, le CEO espère un printemps et un été 2022 dans la foulée des derniers mois. "Nous enregistrons déjà des réservations pour ce printemps et pour cet été, ce que l'on n'observait pas cette dernière année et demie", relève ainsi Peter Gerber.