Le nouveau logo de Brussels Airlines fâche le personnel

Est-ce vraiment le bon moment pour s’attaquer au critère cosmétique de la compagnie toujours en pleine tourmente sociale et épidémique ? Une centaine d’employés de Brussels Airlines ont manifesté, jeudi, devant le hangar où la compagnie aérienne belge présentait son changement de logo. Du « b » pointillé stylisé à l’aide de boules (initialement 13 puis revues à 14 pour éviter les interprétations superstitieuses) qui ornait l’empennage des avions, la compagnie et (surtout ?) sa maison mère allemande, le groupe Lufthansa, ont préféré un carré de boules de tailles différentes qui ne préfigure plus rien de précis, mais, selon la compagnie, « des couleurs actualisées, un nouveau logo et une nouvelle livrée d’avion sont les signes visuels du nouveau chapitre de la compagnie, qui se déclare prête à relever les défis futurs et souligne à nouveau l’importance de la marque belge ».