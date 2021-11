Le Diable rouge Jérémy Doku dans le onze des jeunes joueurs les plus chers au monde (vidéo)

La plateforme spécialisée dans le traitement des datas liées au football Benchmark a répertorié les joueurs de moins de 20 ans les plus chers par poste occupé. Rassemblés en un onze de base, ces joueurs - plus ou moins connus du grand public - représentent une valeur marchande de... 459 millions d’euros ! Les deux équipes les mieux représentées comptent deux joueurs : Pedri (81 millions !) et Ansu Fati (59) au Barça, et Dogan Alemdar (9) et ... Jérémy Doku (43) pour Rennes.

L’ailier des Diables rouges figure ainsi aux côtés d’autres joueurs au talent déjà largement remarqué par les amateurs de foot, comme la pépite anglaise de Dortmund Jude Bellingham, le roc croate de Leipzig Josko Gvardiol ou encore l’arrière gauche portugais du PSG Nuno Mendes.