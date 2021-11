Les élèves flamands peuvent retirer leur masque.... s'ils sont assis

Les nouvelles mesures entreront en vigueur lundi et sont applicables jusqu’aux vacances de Noël.

A partir du 20 novembre, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les écoles secondaires en Flandre. Ils seront également appliqués en 5ème et 6ème année, après le renforcement de l’obligation du masque dans le reste de la société à partir de l’âge de 10 ans. Il n’y aura pas de masques pour les enfants de 8 ou 9 ans. C’est ce qu’a annoncé mercredi soir le cabinet du ministre compétent Ben Weyts.

Les masques peuvent être retirés lorsque tout le monde est assis sans bouger, que la distance est respectée et que la ventilation est assurée. D’autre part, les directives existantes en matière de ventilation et de mesure du CO2 seront encore renforcées, tout comme sur le lieu de travail. Les nouvelles mesures entreront en vigueur en même temps que celles décidées par le Comité de concertation et sont applicables jusqu’aux vacances de Noël.