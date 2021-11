«30», le nouvel album d’Adele: une machine infernale qui ne peut laisser indifférent

Signer un contrat de confidentialité avant de pouvoir écouter chez soi un lien vers l’album de Coldplay, Ed Sheeran, Abba ou Angele, on commence à s’y habituer. Mais pour la reine Adele, cela ne suffit pas. Il faut se déplacer dans les bureaux de Sony Music et en plus laisser son téléphone dans une enveloppe avant de pouvoir écouter une seule fois les douze titres contenus dans ce déjà fameux 30 paraissant ce vendredi dans le monde entier.