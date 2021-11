«Vous avez de ces mots»: De {cabinet} à {binoche}, par le petit bout de la lunette

Le 19 novembre est la Journée internationale des toilettes. Non celle dont on se pare, avec plus ou moins d’élégance, mais celles qui nous permettent de parer au plus pressé. Celles où l’on va pour faire, plutôt que celle que l’on fait pour plaire. Celles où le papier est roi, plutôt que le chiffon.

Si elle cède à l’humour facile avec ce genre de thématique, cette chronique se doit de rappeler que le sujet est sérieux : une partie importante de l’humanité ne dispose pas de ces installations et est ainsi exposée à d’importants problèmes d’hygiène publique. Même dans nos sociétés privilégiées, l’accès aux toilettes reste une source de difficultés pour certaines catégories de personnes.