Bonne nouvelle pour Maxime Lestienne: il réintègre l’effectif pro du Standard

Versé en début de saison dans le noyau Espoirs à la suite d’une altercation verbale avec le président Bruno Venanzi, Maxime Lestienne vient de le quitter pour réintégrer l’effectif professionnel dirigé par Luka Elsner. « Après une discussion avec le staff technique et en concertation avec le management », précise le coach franco-slovène du Standard. « On a décidé de lui permettre de se réentraîner avec nous. Sur le flanc gauche, on n’a pas ce type de profil ».

La sanction est donc levée pour l’ancien Brugeois, qui pourra sans doute encore rendre de précieux services. « L’eau a coulé un peu sous les ponts », dit encore Elsner. « La volonté du joueur de réparer un tort est positive. A lui de donner le maximum sur le terrain. C’est une situation de win-win. Sur la partie athlétique, il s’est très bien entraîné avec les Espoirs. Maintenant, c’est à lui à montrer qu’il est meilleur que d’autres joueurs. Je veux être sûr qu’il donne tout à l’entraînement pour aider l’équipe ».