Pas encore de réunion du parlement bruxellois au sujet de Bruvax: le MR dénonce un déni de démocratie

Le MR a déploré jeudi l’absence de réponse, jusqu’ici, à la demande de réunion du parlement pour entendre le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron au sujet des problèmes de non-respect des règles de protection de la vie privée par la plate-forme de vaccination Bruvax.

Depuis deux jours, plusieurs partis de l’opposition, dont le MR, demandent une réunion de la Commission de la Santé du parlement bruxellois pour entendre le ministre Alain Maron (Écolo) à la suite des révélations touchant la plateforme bruxelloise de vaccination Bruvax. Celle-ci permet à une personne qui dispose du numéro d’identification national d’un·e Bruxellois·e de consulter son statut vaccinal « en violation du secret médical et de la protection de données privées et dont la confidentialité devrait être garantie par les autorités publiques régionales », a affirmé le député et président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh.