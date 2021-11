Le shiitake, le champignon exotique à cultiver dans nos contrées

Les couleurs de l’automne sont désormais bien installées, et avec elles reviennent les cueilleurs de champignons à la recherche de quelques chanterelles, pleurotes et autres pieds-de-mouton à poêler le soir même. Aux champignons qui peuplent nos prairies et nos bois, certains préfèrent toutefois des variétés plus exotiques telles que le shiitake. Ce champignon à qui l’on attribue de nombreuses vertus médicinales est originaire d’Asie, où il est cultivé depuis des lustres. Aussi appelé lentin du chêne, il est aujourd’hui le deuxième champignon le plus cultivé au monde après le champignon de Paris et s’épanouit à merveille dans nos contrées !