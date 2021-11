Cobepa vend sa participation majoritaire dans BioAgilytix

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été communiqués mais, selon l'agence de presse spécialisée, l'accord valorise BioAgilytix à plus de 2,5 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros).

Cette dernière est une entreprise à laquelle les acteurs du secteur pharmaceutique et biotechnologique confient une partie de leur recherche et développement. Elle dispose de sites d'essais en Caroline du Nord, à Boston et à Hambourg.