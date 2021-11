La plate-forme Digiskills Belgium lancée pour réduire le fossé numérique

Cet outil propose également à tout internaute d'évaluer ses compétences numériques et le dirige ensuite vers une formation spécifique ou suggère une reconversion professionnelle.

La plate-forme est vouée au changement, les besoins numériques étant en constante évolution. "L'idée est d'avoir le plus de contenus possible et d'élargir la liste de partenaires", a précisé Wannes Clauwaert, porte-parole de Digiskills Belgium, lancée à l'initiative de la Belgian National Coalition for Digital Skills & Jobs. À la barre, une série de partenaires, dont la fédération de l'industrie technologique Agoria et Uqualify, le partenaire technique qui développe l'outil.