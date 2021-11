Mobic invente une ossature bois innovante développée dans nos régions

Cela fait déjà quelques années que l’ossature bois suscite l’intérêt des candidats bâtisseurs. Pour rappel, son principe est d’assembler des modules en usine, à l’abri des intempéries, puis de les amener sur site par semi-remorques, de les déposer par grue et, enfin, de les boulonner ensemble. Atouts de la formule ? Un : les matériaux sont plus écologiques. Deux : les délais de chantier sont raccourcis.

Le plus souvent, les modules en question sont fabriqués à partir de chevrons résineux disposés verticalement et horizontalement. Ce squelette est ensuite rempli d’isolants : laine de verre, laine de roche, mousse polyuréthane, ouate de cellulose, fibre de bois… L’ensemble est fermé à l’aide de panneaux OSB ou multiplex. Enfin, des finitions sont appliquées au dehors (exemple : du bardage ou de la brique) et au dedans (exemple : des plaques de gypse).