A Ittre, Open Architectes a mis une maison sens dessus dessous (photos)

L’agitation de la ville, la pollution, la circulation. Ils n’en voulaient plus ! Ce couple de Bruxellois avait beau avoir rénové sa maison avec passion durant des années, il aspirait enfin au calme, à la verdure. Travaillant tous deux en dehors de la capitale, la décision s’est imposée d’elle-même. « On a commencé à chercher un bien du côté de Louvain-la-Neuve, mais on ne trouvait rien », lance l’un d’eux. « Puis on a visité une maison ici, à Ittre. Cubique, contemporaine, elle nous plaisait beaucoup, mais elle était complètement surévaluée ! Cela a été le déclic : on s’est dit que puisqu’on ne pouvait pas avoir celle-là, on pouvait construire la nôtre ! »