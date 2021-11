La presse espagnole décrypte le «nouveau problème» d’Eden Hazard (vidéo)

Le Belge n’a disputé qu’une soixanaine de minutes sur les 180 possibles avec les Diables. Et cette fois, ce n’est plus une question de blessure, insiste la presse espagnole.

De toute évidence, les blessures ont gâché ses débuts (et plus encore...) au Real. Mais aujourd’hui, Eden Hazard semble avoir « surmonté le tourment des blessures », analyse Marca. Pour le quotidien sportif espagnol, le capitaine des Diables fait face à « un nouveau problème », celui du manque de temps de jeu. Et de s’interroger alors sur le retour (précipité ?) d’Hazard au Real, alors que les Diables devaient encore affronter le pays de Galles à Cardiff. Une interrogation amplifiée par le fait que la sélection constituait jusqu’alors une échappatoire et, surtout, une occasion d’accumuler plus de temps de jeu qu’en club.

«Cette saison, il n’a souffert que d’une blessure musculaire mineure durant la trêve d’octobre. Le manque de continuité est devenu le nouveau problème d’Eden Hazard, qui tente de retrouver son meilleur niveau. Mais Ancelotti l’en empêche pour le moment », synthétise le quotidien. Et la Belgique n’a donc pas servi, cette fois, à remédier (en partie) au problème...