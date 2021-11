Laurent Garnier: «La techno n’est toujours pas reconnue comme une culture»

Le DJ français nous parle de la musique qu’il défend depuis trente ans et de ce que la crise du covid a mis en lumière : « On a encore quelques batailles à mener ».

Un DJ dans un festival de films ? Le mois dernier, Laurent Garnier était présent à Gand pour y présenter Off The Record , documentaire qui le suit en tournée et, au détour, retrace l’histoire de la techno, mouvement musical et culturel né il y a plus de trente ans, mais qui n’est pourtant toujours pas considéré comme tel par les autorités, qu’elles soient françaises ou belges. Explications.