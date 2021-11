Le président du FC Barcelone ne ferme pas la porte à un retour de Lionel Messi

Lionel Messi a donc quitté le FC Barcelone afin de rejoindre le PSG où il espère surtout remporter la Ligue des champions. Mais cela signifie-t-il qu’il ne portera plus jamais les couleurs du club catalan ? La question mérite d’être posée suite aux dernières déclarations de Joan Laporta, le président blaugrana.

« C’est arrivé avec Dani Alves (NDLR de retour en Catalogne après des passages surtout à la Juventus et au…PSG). Il a dit que l’âge n’était qu’un chiffre et il a également réalisé un effort important sur le plan financier. Je ne peux pas prédire l’avenir de Leo, il joue encore mais pas chez nous. Nous garderons toujours son profil à l’esprit. Mais pour l’instant, il est sous contrat ailleurs. Enfin, c’est certain : dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur ».