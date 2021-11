À Anderlecht, Vincent Kompany doit assurer sa défense

« Quand nous sommes aussi peu présents offensivement et que nous nous créons à peine une occasion, nous ne pouvons pas gagner un match. Nous avons clairement un souci d’inefficacité. » On ne peut pas vraiment donner tort à Hendrik Van Crombrugge, très sévère avec ses équipiers, à l’heure d’analyser la défaite d’Anderlecht à l’Antwerp. Toutefois, n’en déplaise au capitaine anderlechtois, c’est surtout au niveau de l’organisation dans son ensemble et de la fragilité défensive que le bât blesse actuellement au Sporting. Les Mauves, qui avaient pourtant terminé la saison dernière avec la deuxième meilleure défense de l’élite, pointent désormais seulement à la 7e place des arrière-gardes les plus imperméables, ayant encaissé 20 buts en 14 rencontres. Pour situer les lacunes bruxelloises, on notera que même Courtrai fait nettement mieux (16) et le Cercle (21) à peine moins bien. Comment expliquer cette instabilité chronique depuis le début de la saison et comment le RSCA peut-il espérer y remédier ?