La société belge B4Plastics lauréate d'un prix environnemental important

La Fondation Curt Bergfors a salué B4Plastics et son développement de biopolymères pour la production de filets de pêche, qui sont entièrement biodégradables. "Leur concept est radical, en calculant une date de péremption sur la caractéristique la plus décriée du plastique: la durabilité", explique la fondation. "Non seulement B4Plastics programme la durée de vie de l'équipement, mais il accélère également la biodégradation après cette date d'expiration."

Le prix Food Planet est un nouveau prix annuel qui récompense deux lauréats proposant des solutions innovantes pour des systèmes alimentaires durables. Chaque gagnant peut compter sur 2 millions de dollars (1,76 million d'euros) de prix.