Allemagne: sans pass sanitaire, les employés ne pourront plus accéder à leur lieu de travail

En Allemagne, les employés ne disposant pas d’un pass sanitaire prouvant qu’ils sont vaccinés, guéris du coronavirus ou négatifs au covid-19 ne pourront bientôt plus accéder à leur lieu de travail.

En Allemagne, une mesure empêchant les employés d’accéder à leur lieu de travail si leur pass sanitaire n’est pas en règle fait parler d’elle. Cette mesure dite des « 3G » (« eimpft, Genesen, Getestet », soit « vacciné, guéri ou testé ») intervient alors que le pays fait face à un rebond épidémique sans précédent et mise sur le retour du télétravail pour contrer l’épidémie.

Sans pass sanitaire, « vous ne pourrez plus accéder à votre entreprise et vous devez vous attendre à ce que votre employeur décide de ne plus vous verser de salaire », a averti le ministre de l’Emploi, Hubertus Heil (SPD), dans les médias allemands. M. Heil a rappelé que les entreprises étaient obligées de contrôler l’application de ces règles.