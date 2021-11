«Squid Game» dépasse les deux milliards d’heures de visionnage

En dix chiffres. S’il fallait une nouvelle mesure de la popularité de la série sud-coréeenne Squid Game, disponible sur la plateforme de streaming Netflix, en voici une : depuis le 19 septembre, elle a généré un total de 2.100.910.000 heures de visionnage. C’est ce que révèle un nouveau baromètre mis en place par Netflix, qui publie désormais chaque semaine ses « tops 10 » hebdomadaires et des classements par pays pour les films et séries de son catalogue. Jusqu’ici, Netflix ne communiquait qu’à l’exception sur ses chiffres d’audience, principalement via ses rapports trimestriels, dans lesquels ses responsables pointaient, à destination des actionnaires de l’entreprise, les productions qui avaient attiré le plus d’abonnés.