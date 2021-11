Jérémy Doku dans le viseur du FC Barcelone? Son père dément la rumeur

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football européen, Jérémy Doku, 19 ans, n’en finit plus de susciter la convoitise des plus grands cadors européens.

Après Liverpool, c’est au tour du FC Barcelone de s’intéresser de très, très près à l’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht, aujourd’hui actif du côté de Rennes. En effet, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le Barça aurait établi une shortlist de jeunes pépites, parmi lesquels figure le Diable rouge, pour venir renforcer les ailes du club catalan la saison prochaine.