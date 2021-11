L’Europe veut donner un coup de pouce aux puces électroniques

Les Etats de l’UE auront jusqu’à juin 2022 pour cesser leurs aides ciblées exceptionnelles aux entreprises touchées par la pandémie, a annoncé Bruxelles jeudi, tout en confirmant vouloir réviser ses règles de concurrence et ouvrir la porte à des subventions publiques aux semi-conducteurs. Les règles européennes strictes qui encadrent les aides publiques aux entreprises, suspendues depuis le début de la crise sanitaire, seront à nouveau entièrement appliquées au 30 juin prochain, six mois plus tard que prévu initialement, a annoncé la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager, arguant de l’embellie économique. « Cette prolongation limitée de six mois permettra une suppression progressive et coordonnée des mesures de crise, et tient compte de la forte reprise attendue de l’ensemble de l’économie », a-t-elle indiqué.

La Commission avait largement dérogé à ces règles depuis mars 2020, permettant aux Vingt-Sept d’injecter d’importantes liquidités dans leurs économies frappées de plein fouet par les restrictions de circulation et confinements. « Sans une aide publique exceptionnelle, des entreprises autrement viables n’auraient pas survécu », a observé Mme Vestager devant la presse. Selon elle, la Commission a approuvé depuis le début de la pandémie le versement d’environ 3.000 milliards d’euros d’aides d’Etat.