Bruxelles: boulevard urbain en vue avenue de Tervueren

Apaiser le trafic sur le tronçon entre Mérode et le square Léopold II, tel est l’objectif de la Région qui veut introduire une demande de permis d’ici un an.

Après la saga des pistes cyclables imposées à la Région par la commune d’Etterbeek entre Montgomery et le Cinquantenaire, place désormais à l’apaisement et à la concertation en vue de repenser l’ensemble de cette portion de l’avenue de Tervueren.

La semaine dernière devant le Parlement, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait annoncé son souhait de relancer le dialogue avec les communes de Woluwe-Saint-Pierre et d’Etterbeek sur le projet de réaménagement, en boulevard urbain, du tronçon entre Mérode et le square Léopold II. C’est désormais chose faite puisque, mercredi, s’est tenue une première réunion en présence notamment de Bruxelles Mobilité, de la Stib, des communes concernées et des représentants de la ministre.