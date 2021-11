Bruxelles: les Plaisirs d’hiver auront bien lieu, avec masque et bracelet CST

Bruxelles aura bien ses Plaisirs d’hiver, du 26 novembre au 2 janvier. Un événement soumis non seulement au port du masque mais aussi d’un bracelet. C’est le système mis au point par la Ville de Bruxelles pour contrôler le respect du Covid Safe Ticket (CST) par les visiteurs, sans pour autant bloquer l’accès à l’espace public (tout le centre-ville).

« Concrètement, nous avons pris comme critère la consommation, explique Delphine Houba, échevine (PS) des Grands événements. Pour boire un verre, manger un bout, acheter quelque chose à l’un des chalets, il faudra disposer d’un bracelet. Ceux-ci seront distribués, après vérification du CST, aux points d’accès. Nous allons en prévoir une petite dizaine, répartis sur le parcours. Ils seront de couleur différente chaque jour. » A charge, pour les commerçants, de réclamer le bracelet, avant de servir un vin chaud ou une part de tartiflette. « Nous allons les informer de cette nouvelle procédure. Mais je pense qu’ils ont tout intérêt à ce que les Plaisirs d’hiver puissent avoir lieu. »

C’est que le Comité de concertation (Codeco) a décidé mercredi que les marchés de Noël, s’ils sont autorisés, sont soumis au pass sanitaire. « Avec la difficulté, pour nous, qu’il est impossible de délimiter une zone fermée, pour des raisons de sécurité, vu la foule », souligne Delphine Houba. Avant d’entamer la promenade au milieu des chalets, il faudra donc passer par un stand, pour retirer le bracelet. Il vaudra, bien évidemment, pour les différentes attractions, réservées aux détenteurs d’un CST – les deux patinoires (place De Brouckère et bois de la Cambre), ainsi que le manège d’Andréa (place Sainte-Catherine) et les pistes de luge et curling au bois.

Un stand pour se faire tester

Pour celles et ceux qui ne sont ni vaccinés, ni guéris, ni testés PCR, donc n’ont pas de CST, la Ville installera, sur le piétonnier, un stand pour se faire tester et pouvoir, si le résultat est négatif, obtenir le bracelet du jour. L’emplacement précis de ces différents points de rendez-vous sera fixé dans les prochaines heures, à retrouver sur les plans et la carte interactive de Plaisirs d’hiver.