Chronique «Déjà vu»: les enfumages du «Russiagate»

En juin 2016, alors que les primaires battaient leur plein chez les Démocrates et chez les Républicains, des hackers russes piratèrent les serveurs du Comité national Démocrate et confièrent 20.000 e-mails de cadres du parti aux bons soins de Wikileaks, qui les publia. On y apprenait notamment que la direction démocrate favorisait Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders.

En mars 2019, après deux ans d’enquête, le procureur spécial Robert Mueller confirma qu’il y avait bien eu ingérence russe mais il indiqua, sans vraiment convaincre les détracteurs de Donald Trump, ne pas avoir recueilli de preuves suffisantes pour établir une collusion entre la Russie et l’équipe du candidat républicain.