Les stats: l’an passé, il a fallu attendre le deuxième tour

Seulement trois clean-sheets en 14 matches de championnat et même en 19 rencontres toutes compétitions confondues, la dernière datant du 19 septembre au Standard à 11 contre 10 (puis 9) et les deux autres ayant été signées à Laçi (0-3) et contre Seraing (3-0). Alors que le tiers de la compétition a été joué, Anderlecht doit-il déjà déprimer ? Certes, il a encaissé plus de goals que la saison dernière à pareille époque, les 5 buts concédés face à Vitesse faisant pencher la balance. Mais ses stats défensives ne s’étaient améliorées qu’à partir du deuxième tour lors du précédent exercice. En 2020-21, s’il avait concédé 21 buts au cours des 17 premières rencontres, il n’en avait plus pris que 13 lors des 17 derniers matches de la phase classique.