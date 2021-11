Lucas El Raghibi: «Etre avec les athlètes du Team Belgium, c’est super inspirant»

Au premier étage de la Gloria Sports Arena de Belek, sur la côte méditerranéenne turque, où l’équipe olympique belge a pris ses quartiers pour son traditionnel stage multidisciplinaire d’automne, Lucas El Raghibi écoute attentivement les conseils de Bieke Vandenabeele, l’entraîneure de l’haltérophile Nina Sterckx, qui avait brillamment terminé 5e aux Jeux de Tokyo, cet été. « C’est cool d’être ici, avec tous ces athlètes, c’est super inspirant », dit-il. « Ce qui me frappe le plus, c’est que les gens sont très ouverts d’esprit. Et qu’ils sont dans l’échange. »