Bâtiments scolaires: des cours à l’arrêt suite au manque de chauffage

A l’approche de l’hiver, les infrastructures vieillissantes du bâti scolaire montrent leur limite. Le site Defré de la Haute école Bruxelles-Brabant (HE2B), à Uccle, et son millier d’étudiants qui se préparent à devenir les instituteurs et éducateurs spécialisés de demain en ont fait les frais. Depuis la rentrée scolaire, les radiateurs ne fonctionnent plus ou par à-coups. La situation, soutenable jusqu’à la fin octobre, est devenue intolérable au retour des vacances de Toussaint, obligeant les étudiants et les enseignants à garder manteau, écharpe et bonnet durant les cours. La température des locaux avoisinait les 11 degrés, contre les 18 légalement prescrits par un arrêté de 1957. « Le problème inhérent à la structure du système de chauffage est connu depuis une bonne dizaine d’années. Ce n’est pas nouveau. Des rapports en font état », indiquait Serge Bastin, directeur adjoint, à nos confrères de la RTBF.